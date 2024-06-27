Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yandere bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

27 Haziran 2024 15:54 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:58

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman ve kırsal alanlarda çıkan yangınların sayısı artmaya başladı.

Türkiye'nin dört bir tarafından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

27 Haziran'da Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Sınırtepe Mahallesi, Çalı Mahallesi ve Yandere-Eskimağara kırsalında yangın çıktı.

Sınırtepe Mahallesi ve Çalı Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

MARDİN NUSAYBİN YANGIN SON DAKİKA

Yandere-Eskimağara kırsalında çıkan yangını söndürme çalışmalarına ise ekipler tarafından devam ediliyor.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"İlçemiz Sınırtepe Mahallesinde meydana gelen arazi yangını mahalle içi yerleşim yerine zarar vermeden, Ekiplerimizce gerçekleştirilen müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Çalı mahallesinde Pınarbaşı Mevkiinde meydana gelen arazi yangınına, ilgili kurumlarımızın araç ve personelleri ile müdahale neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Yandere/Eskimağara kırsalında meydana gelen arazi yangınına ilgili kurumlarımızın araç ve personelleri ile müdahale devam etmektedir. Gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."