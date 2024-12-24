Mario Hermoso kimdir? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Hermoso'nun oynadığı takımlar ve mevkii

24 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 13:53

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Devre arası devam ederken 4 büyüklerde yıldız transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin transfer listesinde olduğu iddia edilen Mario Hermoso'nun oynadığı takım ve yaşı ise gündemde.

Süper Lig​'de transfer heyecanı sürerken Fenerbahçe​ ile adı anılan Mario Hermoso'nun hangi takımda oynadığı merak edildi. Sarı lacivertli ekibinMario Hermoso ile görüştüğü iddia edilirken mevkii de konuşuluyor.

MARİO HERMOSO KİMDİR, HANGİ TAKIMDA?

Hermoso, 18 Haziran 1995 senesinde dünyaya geldi. İspanyol oyuncu stoper ve sol bek mevkiinde oynuyor. Real Madrid​ alt yapısında futbolculuk kariyerine başlayan isim ilk müsabakasına Espanyol ile çıkmıştı.

Hermoso, 2 Eylül 2024 tarihinde İtalya Serie A takımı olan Roma ile sözleşme imzalamıştı.

MARİO HERMOSO İSTATİSTİKLERİ

Roma ile İtalya Serie A'da 8 maça çıktı. Avrupa Ligi'nde 1 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Bu sezon İtalya Kupası'nda da 1 müsabakada forma giydi.

Atletico Madrid formasıyla 174 maça çıkarken 10 gol attı. Espanyol Barcelona ile 59 müsabakaya çıktı ve 4 gol kaydetti. Real Madrid Castilla ile çıktığı 33 maçta 1 gol attı.

Real Valladolid CF forması ile çıktığı 31 maça çıktı. AS Roma ile ise 13 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

MARİO HERMOSO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ 2024?

İspanyol oyuncu Mario Hermoso'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Son zamanlarda performansı ile beğeni toplayan oyuncunun transferi hakkında resmi bir açıklama bulunmazken sarı lacivertli ekip ile görüştüğü iddia edildi.