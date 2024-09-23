Mark Başoğlu ile evlenen Sima Tarkan, 1995 senesinde California'da doğdu

23 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:06

Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Sima Tarkan'ın görkemli düğünü ses getirdi. Birçok ünlü ismin katılım sağladığı düğünün ardından Mark Başoğlu kimdir, ne iş yapıyor merak konusu oldu.

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Sosyetenin güzel isimlerinden biri olan Sima Tarkan, düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Sosyal medyanın bilindik isimlerinin katıldığı törenden paylaşılan fotoğraflar beğeni toplarken iş insanı Mark Başoğlu ve Sima Tarkan'ın hayatı ve mesleği de gündeme geldi.

MARK BAŞOĞLU AİLESİ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

İş insanı olan Mark Başoğlu'nun özel hayatına dair fazla bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde evlenen Sima Tarkan ile uzun zamandır beraber olan Başoğlu, yaptığı düğün ile sosyal medyada gündem oldu.

Arzu Sabancı​, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı​, Nazlı Sabancı gibi isimlerin katıldığı düğün İtalya’da gerçekleşti.

SİMA TARKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1995 senesinde California'da doğan isim küçük yaşlardayken Vancouver'a taşındı.

İlkokul eğitiminin ardından lise eğitimini tamamladı.

SİMA TARKAN NE İŞ YAPIYOR, HANGİ EĞİTİMLERİ ALDI?

New York'a taşınan Tarkan, Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü tamamladı. Instagram ve YouTube kanalları üzerinden paylaşımlarda bulunan güzel ismin 189 bin takipçisi bulunuyor.

MARK BAŞOĞLU İLE SİMA TARKAN EVLENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafları gündem olan çift, birçok ünlü ismin katılım sağladığı tören ile dünyaevine girdi.

Düğüne Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Derev Clara Kösedağ, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Şeyma Subaşı gibi isimler katıldı.

Çiftin düğününde ünlü akımı oldu ve sosyetenin bilindik isimleri katıldı. Instagram'da paylaşılan fotoğrafların altına ise yorum yağdı.