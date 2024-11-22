Market poşetlerine zam gelecek mi? Komisyon kararı merak edildi

22 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:35

Market poşetlerine zam gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 Ocak 2019 yılından itibaren ücretli hale gelen plastik poşetler 5 yıldır 25 kuruşa satılıyor.

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Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, ücretli hale getirmişti. Yeni yılda plastik poşetlerin fiyatı ise Plastik Poşet Komisyonu toplantısında alınan kararlarla netlik kazanacak.

MARKET POŞETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ücretli hale getirilen plastik poşetler, 5 yıldır 25 kuruştan satılıyordu. Bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaşması ve 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı gerekçesi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki toplantıda görüşüldü.

Kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektör temsilcilerinin çoğunluğunun plastik poşetlerde fiyatın artması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

PLASTİK POŞETLERİN ZAMLI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Plastik poşetlerin zamlı fiyatı, sektör temsilcilerinden alınan taleplerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​'a sunulmasının ardından belli olacak.