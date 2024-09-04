Marmara Denizi'nde olan 3.0 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da hissedildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:07
Tekirdağ'da hissedilen sarsıntı Marmara Denizi'nde olurken az önce deprem mi oldu son dakika araması da yükseldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son verileri aracılığıyla gün içerisinde olan sarsıntıların konumuna ve büyüklüğüne anlık olarak erişebiliyoruz.
4 Eylül günü öğlen saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından Tekirdağ, Çorlu'da deprem mi oldu son dakika araştırılırken Kandilli Rasathanesi verilerine anlık olarak paylaştı.
Son sarsıntıların yer aldığı listede bugün Marmara Denizi'nde sarsıntı olduğu öğrenildi.
TEKİRDAĞ, İSTANBUL VE MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?
4 Eylül günü Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da hissedildi.
Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında olan sarsıntının derinliği 10 km olarak ölçülürken 11.38'de meydana geldi.
AKDENİZ'DE OLAN DEPREM KIBRIS'TA HİSSEDİLMİŞTİ
Dün akşam Akdeniz'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 12.22 km olarak ölçülürken Kıbrıs'ta da hissedildi.
Kaynak: TGRT Haber