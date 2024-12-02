Marmara depremi hangi şehirleri etkiler? 11 il için uyarı yapıldı

02 Aralık 2024 14:39 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:41

Türkiye’nin deprem ülkesi olması sebebiyle Marmara depremi vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanlar, Marmara depreminde 11 ilin etkileneceğini açıkladı.

AA’dan alınan bilgilere göre, deprem​ uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen afet çalıştayı için geldiği Edirne​'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara​ coğrafyasının 2 bin yıllık deprem tarihi olduğunu ifade etti.

MARMARA DEPREMİ HANGİ ŞEHİRLERİ ETKİLER?

Deprem uzmanı Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'ndeki olası bir depremin kıyı şeridi ile bölgedeki 11 ili etkilemesini beklediklerini belirterek;

"Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir deprem olması durumunda bundan yalnız İstanbul​ değil, Marmara'daki 11 il etkilenecek. İstanbul ne kadar etkilenecekse Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de etkilenecek. Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirler etkilenecek.

Marmara Bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor bunun büyük çoğunluğu İstanbul'da. Dolayısıyla 30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bir bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü Marmara Bölgesi'nin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 50 civarındadır. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir." açıklamasında bulundu.

MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN?

Olası Marmara Depremi konusunda bilimsel araştırmalar, Marmara Denizi’nin altından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde büyük bir depremin olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak, bu depremin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği kesin olarak öngörülemez. Deprem bilimi (sismoloji), bir depremin olasılığını belirleyebilir ancak zamanlamasını kesin bir şekilde tahmin etmek mümkün değildir.