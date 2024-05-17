Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında seferler tek yönlü durduruldu

17 May 2024 19:20 - Güncelleme : 17 May 2024 19:29

Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bu sabah saatlerinde yaşanan trajik olayın ardından seferler durduruldu.

Kimliği henüz belirlenemeyen genç bir kadın, Marmaray treninin önüne atlayarak intihar etti.

Olayın ardından Halkalı yönüne olan seferler durduruldu.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerin normale döneceğini belirtti.

Yolculara alternatif ulaşım yolları kullanmaları tavsiye edildi.

Olayın meydana geldiği Ayrılık Çeşmesi durağında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu trajik olay, Marmaray yolcuları ve bölge sakinleri arasında büyük bir üzüntü oluşturdu.