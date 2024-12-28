Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağında intihar girişimi sonrası seferler duraksadı

28 Aralık 2024 16:33 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:00

Bugün Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağında meydana gelen intihar girişimi sonrasında seferler duraksadı. 15.30'da meydana gelen olay sonrasında seferlerin ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.

Marmaray​'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda intihar​ girişimi yaşandı. Seferlerin düzeleceği saat ise vatandaşın gündeminde yer aldı.

AYRILIKÇEŞMESİ İNTİHAR MI OLDU?

28 Aralık Cumartesi günü 15.30 civarında Ayrılıkçeşmesi durağında yaşanan aksaklığın sebebi belli oldu. Yaşanan üzücü olay sebebiyle seferlerde duraksama yaşandı.

Marmaray X platformunda yapılan açıklama şöyle oldu:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Marmaray'ın Ayrılıkçeşme durağında yaşanan sorun sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. Bu sebeple seferlerde aksama yaşanmıştı.

MARMARAY DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bugün meydana gelen üzücü olay sonrasında seferler yavaşlamıştı. X platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre seferler normale döndü. Açıklama şöyle oldu:

"Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir."