Marmaray neden çalışmıyor? Seferler gecikmeli yapılıyor

11 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:29

11 Kasım günü Marmaray istasyonuna araç düşmesi sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. İş çıkışı ulaşımını Marmaray ile yapanlar kaza sebebiyle zor anlar yaşadı. Seferlerin düzeleceği zaman bekleniyor.

Bugün iş çıkış saatinde Marmaray hattında yaşanan yavaşlığın ardından seferlerin neden çalışmadığı araştırıldı.

Başak istasyonunda raylara araç düşmesinden dolayı seferlerde aksama yaşandı.

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, ARIZA MI VAR SON DAKİKA?

11 Kasım günü Başak istasyonunda raylara araç düştü. Aracın düşmesi sebebiyle seferlerde aksama yaşanırken Pendik - Maltepe aralığında gecikme yaşanıyor.

Marmaray sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır."

MARMARAY DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bugün 17.00 civarında yaşanan olay sonrası seferlerde aksama meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre Pendik - Maltepe aralığında gecikme yaşanırken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Henüz bir açıklama gelmedi.