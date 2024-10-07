Marmaray'da arıza mı var? Seferlerde aksama yaşanıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:24

7 Ekim günü Marmaray'da teknik bir arıza meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde işe ve okula giderken Marmaray arızası ile karşılaşanlar ne zaman düzelecek bekliyor. X platformu üzerinden yapılan açıklama ile arızanın sebebi de belli oldu.

İstanbul'un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray​'da bugün sorun yaşandı. Erken saatlerde başlayan arıza sonrası vatandaşlar isyan ederken seferler neden yok merak edilmişti. Marmaray sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre enerji sistemindebazı sorunlar yaşandığı öğrenildi. MARMARAY'DA ARIZA MI VAR, SEFERLER NEDEN YAVAŞ? 7 Ekim günü 09.30 civarında seferlerde yaşanan yavaşlık duraklarda kalabalığa sebep oldu. Her sabah yüzlerce kişinin kullandığı ulaşım aracı olan Marmaray'ın enerji sisteminde yaşanan sorundan dolayı seferler aksadı. Bugün yapılan açıklama şöyle oldu: "Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir." MARMARAY SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK? Bugün erken saatlerde başlayan arıza henüz sona ermezken seferler gecikmeli olarak devam ediyor. Kısa süre içerisinde normal seyirde devam etmesi bekleniyor. İlgili Haberler Kandilli beklenen Marmara depremi için düğmeye bastı! Fay hareketlerine ve deniz dibine yakın mercek AFAD görevlisi Marmara fayı hakkında bilinmeyeni açıkladı! '2.5 santimetre batıya kayıyor' dedi, olası depremin büyüklüğünü açıkladı