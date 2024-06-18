Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 1981 yılında doğdu

18 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:30

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Acar Ünlü'nün hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Halk TV ekranlarında yayınlanan Görkemli Hatıralar programına konuk olan siyasetçinin nereli olduğu araştırılıyor.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Acar Ünlü Marmaris Belediye Başkanı olmuştur.

CANLI YAYIN KONUĞU ACAR ÜNLÜ KİMDİR?

Acar Ünlü 1981 yılında Muğla'da dünyaya geldi.

Marmaris'te bulunan Atatürk İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Evren Ortaokulu'ndan mezun oldu.

İzmir Türk Koleji Fen Lisesi'ni tamamlayan Acar Ünlü, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme alanında yaptı.

2001 yılından beri CHP'ye üye olan Acar Ünlü, Marmaris Belediye Meclis üyeliği ve 2014-2019 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi.