Marnalı dizisinin yayınlandığı platform duyuruldu, oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova yer aldı

26 Ekim 2024 18:09 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:09

Gürkan Uygun'un başrolünde yer aldığı Marnalı dizisinin yayınlandığı kanal belli oldu. Tanıtım fragmanı büyük ses getiren yeni projenin oyuncu kadrosu ve konusu ilgi çekti.

İstanbul​'un son kabadayısı Ali Reşat Marnalı'yı konu ele alan Marnalı dizisi ilk bölümü ile yayınlanmaya başladı. Güçlü oyuncu kadrosu olan projeyi izlemek isteyenler hangi kanaldan izleneceğini araştırıyor.

Dizinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca yaparken senaryosunu Yusuf Reha Alp yazıyor.

MARNALI HANGİ KANALDA, PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı Marnalı, Gürkan Uygun'un başrolünde tabii ekranlarında yayınlanmaya başladı.

İlk bölümü ile ilgi çekerken gelecek olan bölümler izleyici tarafından bekleniyor.

MARNALI OYUNCU KADROSU

Heyecanla izlenen Marnalı'nın kadrosunda Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova, Engin Benli, Mert Doğan, Elif Uslusoy, Osman Albayrak ve Kanbolat Görkem Arslan gibi isimler yer alıyor.

MARNALI KONUSU

Tabii ekranlarında yayınlanan Marnalı'nın konusu şöyle paylaşıldı:

"Genç yaşta yeraltı dünyasında yükselen, adaletli ve cesur bir kabadayı olan Ali Reşat Marnalı, İstanbul'un eski kabadayı geleneğini sürdürmektedir. Marnalı'nın hayatı, bir mafya grubunun kendisine kurduğu tuzakla altüst olur. İtibarını, ailesini ve özgürlüğünü kaybeden Marnalı intikam için geri döner ve kendisini saf dışı bırakmaya çalışan yeni düzene karşı mücadele eder."