Mart ayı kira artış oranı ne kadar olduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. TÜİK tarafından bugün (3 Mart 2026 Salı) saat 10.00'da 2026 Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2026 Şubat ayında enflasyon 2,96 oranında artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından ise 2026 Mart ayı kira zammı ne kadar oldu, konut ve iş yeri kira zammı ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mart ayı kira artış zam oranı 2026! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu? TÜİK'in 3 Mart 2026'da açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerine göre, Mart 2026 kira artış oranı ev ve iş yerleri için yüzde 33,39 olarak belirlendi. Mart 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak açıklandı. Bu oran, TÜİK'in 3 Mart 2026'da yayımladığı Şubat ayı enflasyon verilerine dayanıyor. Kira artışları, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor ve bu oran yasal tavanı temsil ediyor.

MART AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU 2026?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre enflasyon 2026 Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,96 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 oldu. Bu rakamlar doğrultusunda ev ve iş yerlerine yapılacak olan kira zammı oranı ise yüzde 33,39 oldu. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına tavan oran olarak yüzde 33,39 oranında zam yapabilecek. Geçtiğimiz ay zam oranı ise yüzde 33,98 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranları bir önceki kıra yılında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mart ayı kira artış oranı hesaplanırken, TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verileri esas alınacak. Yasal olarak belirlenen 12 aylık TÜFE ortalaması, kira artışlarında uygulanabilecek en yüksek sınırı temsil edecek. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamayacak.