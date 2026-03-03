Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Mart ayı kira artış zam oranı 2026! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu?

Mart ayı kira zammı ne kadar oldu, tavan zam oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği 2026 Mart ayı kira zammı oranları bugün belli olacak. Kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran hem konut hem de iş yeri kiralar için yasal üst sınır oluşturuyor. Bugün açıklanacak olan 2026 Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından ise mart ayı kira artış oranları netlik kazanacak. Peki Mart ayı kira zammı ne kadar oldu, kira zammı nasıl hesaplanır? İşte 2026 Mart ayı kira artış tavan zam oranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mart ayı kira artış zam oranı 2026! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:15

Mart ayı kira artış oranı ne kadar olduğu Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından 2026 Şubat ayı rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. TÜİK tarafından bugün (3 Mart 2026 Salı) saat 10.00'da 2026 Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2026 Şubat ayında enflasyon 2,96 oranında artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından ise 2026 Mart ayı ne kadar oldu, konut ve iş yeri kira zammı ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Mart ayı kira artış zam oranı 2026! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TÜİK'in 3 Mart 2026'da açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerine göre, Mart 2026 kira artış oranı ev ve iş yerleri için yüzde 33,39 olarak belirlendi.
Mart 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak açıklandı.
Bu oran, TÜİK'in 3 Mart 2026'da yayımladığı Şubat ayı enflasyon verilerine dayanıyor.
Kira artışları, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor ve bu oran yasal tavanı temsil ediyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Mart ayı kira artış zam oranı 2026! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu?

MART AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU 2026?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre enflasyon 2026 Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,96 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 oldu. Bu rakamlar doğrultusunda ev ve iş yerlerine yapılacak olan kira zammı oranı ise yüzde 33,39 oldu. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına tavan oran olarak yüzde 33,39 oranında zam yapabilecek. Geçtiğimiz ay zam oranı ise yüzde 33,98 olmuştu.

Mart ayı kira artış zam oranı 2026! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranları bir önceki kıra yılında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mart ayı kira artış oranı hesaplanırken, TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verileri esas alınacak. Yasal olarak belirlenen 12 aylık TÜFE ortalaması, kira artışlarında uygulanabilecek en yüksek sınırı temsil edecek. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamayacak.

ETİKETLER
#enflasyon
#tüik
#kira zammı
#Kira artış oranı
#2026 Mart
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.