Martı'nın yasallaşmasında gelişmeler yaşanıyor! Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından paylaştı

01 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:27

Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından 2018 senesinde kurulan Martı, Şubat 2020'de Ankara'da kullanıma sunulmuştu. Son zamanlarda gündemde yer alan Martı'nın yasallaşmasında adım adım gelişmeler yaşanıyor.

Son zamanlarda Türkiye'de sık sık gündeme gelen Martı​'nın yasallaşması ile ilgili bugün kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Martı TAG'ın lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verebileceğini duyururken yasallaşmasıyla ilgili süreç yakından takip ediliyor. Kullanıcıların gözü resmi açıklamalarda oldu.

MARTI YASAL OLDU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​ tarafından alınmak istenen e-Ulaşım Lisansı için Martı, dava açmıştı. Bugün Öktem tarafından yapılan paylaşıma göre İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin "İBB’nin Martı’ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır" diyerek lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verebileceğini duyuruldu.

Oğuz Alper Öktem, X platformu hesabından "MÜJDE: KAZANDIK! Saraçhane’de Martı’nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB’nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e-Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi “İBB’nin Martı’ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır” dedi. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek. Hayırlı olsun!" paylaşımı ile yasallaşmayla ilgili gelişmelerin adım adım yaşandığını belirtti.

MARTI NEDİR?

Şirket, Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından 2018 senesinde kuruldu. İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli, Muğla ve Mersin’de elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli moped hizmeti veren şirket faaliyetlerine 2019 senesinde İstanbul'da başlamıştı. 2020 Şubat ayında da Ankara'da faaliyetlere başladı.