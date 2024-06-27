Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Marvel Rivals kapalı betası 23 Temmuz’da başlayıp 5 Ağustos’a kadar sürecek

Marvel Rivals kapalı betası 23 Temmuz’da başlayıp 5 Ağustos’a kadar sürecek

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 18:27 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:19
Marvel Rivals kapalı betası 23 Temmuz’da başlayıp 5 Ağustos’a kadar sürecek

Marvel Rivals'ın kapalı betası 23 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam oyuncuları bu teste katılabilecek.

Geçen ayki kapalı alfanın ardından, Marvel Rivals için yeni bir kapalı beta testi duyuruldu.

PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam kullanıcıları bu teste katılabilecek.

MARVEL RIVALS KAPALI BETA NE ZAMAN?

Test, 23 Temmuz saat 18:00'de ET'de başlayacak ve 5 Ağustos saat 03:00'e kadar sürecek.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki oyunculara açık olacak.

Konsol oyuncuları, bir anket doldurup seçilmeyi beklemeli.

Steam kullanıcıları ise 20 Temmuz'dan itibaren Marvel Rivals Steam sayfasında erişim talebinde bulunabilirler.

Marvel Rivals Closed Beta Gets Release Date For July 2024 - Insider Gaming

BETADA NELER YER ALACAK?

Oyuncular, Adam Warlock, Black Panther, Doctor Strange, Hulk, Iron Man ve daha birçok karakterden seçim yapabilecekler.

Testte, Yggsgard ve Tokyo 2099 konumlarında dört harita bulunacak.

Betaya katılanlar, Marvel Rivals'ın çoklu evren konsepti hakkında geniş bir fikir edinebilecekler.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...