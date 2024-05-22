Marvel, Vision dizisini 2026'da yayınlayacağını duyurdu

22 May 2024 23:39 - Güncelleme : 22 May 2024 23:45

Scarlet Witch ve Vision'un hikayesini anlatan Wanda&Vision dizisi büyük beğeni toplamıştı.

Marvel, bu kez Vision karakterinin kendi macerasını ekranlara taşıyacak.

Yeni dizinin 2026 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Marvel hayranları, Vision'ın solo hikayesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Dizinin nerede yayınlanacağı duyurulmadı, ancak Marvel'ın Disney'e ait bir şirket olduğu ele alınır ise dijital olarak gelmesi mümkün.

Marvel hayranları, dizinin Disney Plus'ta yayınlanacağını düşünüyor.