Marvel, Vision dizisini 2026'da yayınlayacağını duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
22 May 2024 23:39 - Güncelleme : 22 May 2024 23:45
Marvel, geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Wanda&Vision dizisinin ardından, Vision karakterine odaklanacak yeni bir dizi çekmeye karar verdiğini açıkladı. Peki ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? İşte detaylar...
Scarlet Witch ve Vision'un hikayesini anlatan Wanda&Vision dizisi büyük beğeni toplamıştı.
Marvel, bu kez Vision karakterinin kendi macerasını ekranlara taşıyacak.
Yeni dizinin 2026 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
Marvel hayranları, Vision'ın solo hikayesini büyük bir heyecanla bekliyor.
Dizinin nerede yayınlanacağı duyurulmadı, ancak Marvel'ın Disney'e ait bir şirket olduğu ele alınır ise dijital olarak gelmesi mümkün.
Marvel hayranları, dizinin Disney Plus'ta yayınlanacağını düşünüyor.
Kaynak: TGRT Haber