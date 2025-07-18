Mastercard ve Visa yasaklanacak mı? Soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa’nın faaliyetlerini incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma ile Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı hizmetlerini sınırlama iddiaları mercek altına alınacak.

MASTERCARD VE VİSA SORUŞTURMASI

Rekabet Kurulu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmanın açılma nedeni, bu şirketlerin Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmasını engellediği ve alternatif ödeme çözümlerini dışladığı iddiaları gösterildi. Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamada, yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalarla tüketicilere hizmet sunduğu belirtildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa’nın bu ikili anlaşmaları kendi şema kurallarına aykırı bulduğunu ve ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini engellemek için bankalara yaptırım uyguladığını gösterdi. Soruşturma kapsamında, bu iki şirketin kartlı ödeme ve POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenip engellenmediği ve alternatif ödeme çözümlerinin piyasadan dışlanıp dışlanmadığı detaylı bir şekilde araştırılacak.

MASTERCARD VE VİSA YASAKLANACAK MI?

Kurulca alınan soruşturma kararları, Mastercard ve Visa’nın ilgili kanunu ihlal ettikleri veya yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor. Şu anda bu iki şirket hakkında bir yasak kararı bulunmamakta olup, soruşturma yalnızca iddiaların incelenmesi amacıyla başlatılmıştır.

Soruşturma, Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini engelleyip engellemediğini ve bu eylemlerin rekabeti kısıtlayıcı bir etkisi olup olmadığını araştıracak. Kurul, elde edilen bulgular ışığında, bu şirketlerin Türkiye’deki ödeme ekosistemine etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyecek ve nihai kararını bu değerlendirmeler sonucunda verecek.

MASTERCARD VE VİSA’YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Soruşturma, Mastercard ve Visa’nın Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmasını engellediği iddiaları üzerine başlatıldı. Rekabet Kurumu’nun yerinde incelemelerinde, bu iki şirketin, ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerini yerelleştiren ikili anlaşmalarını şema kurallarına aykırı bularak engellemeye çalıştığına dair bulgular elde edildi.