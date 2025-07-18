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 | TGRT Haber

Mastercard ve Visa yasaklanacak mı? Soruşturma başlatıldı

Mastercard ve Visa soruşturma haberlerinin ardından yasaklanacak mı iddiaları gündeme taşındı. Rekabet Kurulu, küresel kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bu iki şirketin Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerini engellediği ve alternatif ödeme çözümlerini dışladığı iddiaları incelenecek.

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Mastercard ve Visa yasaklanacak mı? Soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 21:57

, Mastercard ve Visa’nın faaliyetlerini incelemek üzere kapsamlı bir başlattı. Soruşturma ile Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı hizmetlerini sınırlama iddiaları mercek altına alınacak.

MASTERCARD VE VİSA SORUŞTURMASI

Kurulu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmanın açılma nedeni, bu şirketlerin Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmasını engellediği ve alternatif ödeme çözümlerini dışladığı iddiaları gösterildi. Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamada, yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalarla tüketicilere hizmet sunduğu belirtildi.

Mastercard ve Visa yasaklanacak mı? Soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa’nın bu ikili anlaşmaları kendi şema kurallarına aykırı bulduğunu ve ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini engellemek için bankalara yaptırım uyguladığını gösterdi. Soruşturma kapsamında, bu iki şirketin kartlı ödeme ve POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenip engellenmediği ve alternatif ödeme çözümlerinin piyasadan dışlanıp dışlanmadığı detaylı bir şekilde araştırılacak.

Mastercard ve Visa yasaklanacak mı? Soruşturma başlatıldı

MASTERCARD VE VİSA YASAKLANACAK MI?

Kurulca alınan soruşturma kararları, Mastercard ve Visa’nın ilgili kanunu ihlal ettikleri veya yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor. Şu anda bu iki şirket hakkında bir yasak kararı bulunmamakta olup, soruşturma yalnızca iddiaların incelenmesi amacıyla başlatılmıştır.

Mastercard ve Visa yasaklanacak mı? Soruşturma başlatıldı

Soruşturma, Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini engelleyip engellemediğini ve bu eylemlerin rekabeti kısıtlayıcı bir etkisi olup olmadığını araştıracak. Kurul, elde edilen bulgular ışığında, bu şirketlerin Türkiye’deki ödeme ekosistemine etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyecek ve nihai kararını bu değerlendirmeler sonucunda verecek.

Mastercard ve Visa yasaklanacak mı? Soruşturma başlatıldı

MASTERCARD VE VİSA’YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Soruşturma, Mastercard ve Visa’nın Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmasını engellediği iddiaları üzerine başlatıldı. Rekabet Kurumu’nun yerinde incelemelerinde, bu iki şirketin, ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerini yerelleştiren ikili anlaşmalarını şema kurallarına aykırı bularak engellemeye çalıştığına dair bulgular elde edildi.

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