MasterChef 1 Aralık Pazar kim elendi?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 00:20 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 00:28
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 1 Aralık Pazar günü elenen isim Kaan oldu.
TV8'de yayınlanan ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’de eleme potası heyecanı bir kez daha yaşandı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüride yer aldığı yarışmada 1 Aralık Pazar günü elenen isim de belli oldu.
MASTERCHEF 1 ARALIK PAZAR KİM ELENDİ?
MasterChef’e geçen elenen isim Muratcan olmuştu.
MasterChefTürkiye eleme potasında 1 Aralık Pazar günü şu isimler yer aldı:
- Semih
- Şirin
- Kaan
- Kerem
Yarışmada en düşük puanı alan Kaan elenen isim oldu.
MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI
İki aşamalı yarışmada şefler ilk etapta yarışmacılardan Konuralp pirincini değerlendirmelerini istedi.
İkinci etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağını yapmaları istendi.
İşte Mehmet Şef’in Duxelle Pirzola tarifi:
Sıkça Sorulan Sorular
9 hafta sonra final oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber