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MasterChef 1 Aralık Pazar kim elendi?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 00:20 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 00:28
MasterChef 1 Aralık Pazar kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 1 Aralık Pazar günü elenen isim Kaan oldu.

TV8'de yayınlanan ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef​ Türkiye’de eleme potası heyecanı bir kez daha yaşandı.

Somer Sivrioğlu​, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüride yer aldığı yarışmada 1 Aralık Pazar günü elenen isim de belli oldu.

MasterChef 1 Aralık Pazar kim elendi? - 1. Resim

MASTERCHEF 1 ARALIK PAZAR KİM ELENDİ?

MasterChef’e geçen elenen isim Muratcan olmuştu.

MasterChefTürkiye​ eleme potasında 1 Aralık Pazar günü şu isimler yer aldı:

  1. Semih
  2. Şirin
  3. Kaan
  4. Kerem

Yarışmada en düşük puanı alan Kaan elenen isim oldu.

MasterChef 1 Aralık Pazar kim elendi? - 2. Resim

MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI

İki aşamalı yarışmada şefler ilk etapta yarışmacılardan Konuralp pirincini değerlendirmelerini istedi.

İkinci etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağını yapmaları istendi.

İşte Mehmet Şef’in Duxelle Pirzola tarifi:

Sıkça Sorulan Sorular
9 hafta sonra final oynanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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