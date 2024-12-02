MasterChef 1 Aralık Pazar kim elendi?

02 Aralık 2024 00:20 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 00:28

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 1 Aralık Pazar günü elenen isim Kaan oldu.

Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu

Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu

Masterchef'te 25 Kasım Pazar elenen isim belli oldu

Masterchef'te 25 Kasım Pazar elenen isim belli oldu

Masterchef 22 Kasım eleme potasına giden 3. isim merak konusu oldu

Masterchef 22 Kasım eleme potasına giden 3. isim merak konusu oldu

TV8'de yayınlanan ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef​ Türkiye’de eleme potası heyecanı bir kez daha yaşandı.

Somer Sivrioğlu​, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüride yer aldığı yarışmada 1 Aralık Pazar günü elenen isim de belli oldu.

MASTERCHEF 1 ARALIK PAZAR KİM ELENDİ?

MasterChef’e geçen elenen isim Muratcan olmuştu.

MasterChefTürkiye​ eleme potasında 1 Aralık Pazar günü şu isimler yer aldı:

Semih Şirin Kaan Kerem

Yarışmada en düşük puanı alan Kaan elenen isim oldu.

MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI

İki aşamalı yarışmada şefler ilk etapta yarışmacılardan Konuralp pirincini değerlendirmelerini istedi.

İkinci etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağını yapmaları istendi.

İşte Mehmet Şef’in Duxelle Pirzola tarifi: