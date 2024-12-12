Masterchef 11 Aralık eleme potasına kim gitti? Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 00:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:34
Masterchef’in 11 Aralık bölümünde yarışmacılardan Portekiz mutfağına özgü yemekler yapmaları istendi. Eleme potasına giden ve dokunulmazlık kazanan isimler de belli oldu.
Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele kaldığı yerden devam etti.
Yarışmacılar bu akşam Portekiz mutfağına özgü yemekler yaptılar.
MASTERCHEF'TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
11 Aralık 2024 akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.
Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı ise Beyza kazandı.
MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyunlarının ardından Kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına gidecek arkadaşlarını oyladı.
Oylamanın ardından eleme potasına giden isim Şirin oldu.
Geçtiğimiz akşam ise eleme potasına giden yarışmacı Erim olmuştu.
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Kaynak: TGRT Haber