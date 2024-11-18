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MasterChef 18 Kasım kaptanlık oyununu kazanan isim araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 23:13 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 23:51
MasterChef 18 Kasım kaptanlık oyununu kazanan isim araştırılıyor

MasterChef Türkiye’de 18 Kasım Pazartesi yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele verdi. Mavi Takım kaptanı Onur oldu.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan kaptanlık oyununda, mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar zorlu bir mücadeleye girdi.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

18 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde en iyi mantıyı yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanacaktı.

MasterChef 18 Kasım kaptanlık oyununu kazanan isim araştırılıyor - 1. Resim

Mavi takım kaptanı ONUR oldu.

En başarılı tabağı yaparak, kırmızı takım kaptanını seçme hakkı yakaladı.

MasterChef 18 Kasım kaptanlık oyununu kazanan isim araştırılıyor - 2. Resim

Kırmızı takım kaptanı da EDA oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
Onur Mavi Takım kaptanıoldu

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Kaynak: TGRT Haber

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