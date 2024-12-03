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MasterChef 2 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 00:06 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:22
MasterChef 2 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef’te 2 Aralık Pazartesi kaptanlık yarışı yine heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Mavi Takımın kaptanı Emre oldu.

MasterChef​ Türkiye’nin son bölümünde yarışmacılar Mavi Takım​ kaptanı olmak için yemeklerini yaptı.

Pazar günü yapılan eleme oyununun ardından ana kadroda 9 yarışmacı​ kaldı.

MasterChef 2 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? - 1. Resim

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununda Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan güzel bir tabak hazırlamalarını istedi.

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takımın bu haftaki kaptanı Emre oldu.

Kırmızı Takıma kaptan​ olarak ise Onur seçildi.

MasterChef 2 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? - 2. Resim

2 ARALIK MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi Takım ( Takım Kaptanı Emre)

Kerem

Beyza

Şirin

Semih

Kırmızı Takım (Takım Kaptanı Onur)

Eda

Erim

Alper

Sıkça Sorulan Sorular
9 hafta sonra final oynanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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