MasterChef 2 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 00:06 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:22
Ekranların sevilen yarışması MasterChef’te 2 Aralık Pazartesi kaptanlık yarışı yine heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Mavi Takımın kaptanı Emre oldu.
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olmak için yemeklerini yaptı.
Pazar günü yapılan eleme oyununun ardından ana kadroda 9 yarışmacı kaldı.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununda Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan güzel bir tabak hazırlamalarını istedi.
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takımın bu haftaki kaptanı Emre oldu.
Kırmızı Takıma kaptan olarak ise Onur seçildi.
2 ARALIK MASTERCHEF TAKIMLARI
Mavi Takım ( Takım Kaptanı Emre)
Kerem
Beyza
Şirin
Semih
Kırmızı Takım (Takım Kaptanı Onur)
Eda
Erim
Alper
Sıkça Sorulan Sorular
9 hafta sonra final oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber