MasterChef 2 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Aralık 2024 00:06 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:22

Ekranların sevilen yarışması MasterChef’te 2 Aralık Pazartesi kaptanlık yarışı yine heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Mavi Takımın kaptanı Emre oldu.