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MasterChef 2025 yeni bölüm ne zaman? MasterChef 2025 final tarihi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 19:06 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:08
MasterChef 2025 yeni bölüm ne zaman? MasterChef 2025 final tarihi merak ediliyor

Aylardır devam eden MasterChef macerasında artık sona gelindi. Yarı finalin yapılacağı son bölüm ve final bölümünün tarihi de vatandaşların araştırma konusu oldu.

Son olarak 30 Aralıkta izleyiciyle buluşan Mehmet Yalçınkaya​, Danilo Zanna​ ve Somer Sivrioğlu​'nun jüri üyeliğini üstlendiği, MasterChef​'te final​ için sayılı günler kaldı.

MasterChef 2025 yeni bölüm ne zaman? MasterChef 2025 final tarihi merak ediliyor - 1. Resim

MASTERCHEF 2025 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tanıtıma göre, 9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak.

Yani verilen aranın ardından ilk bölüm 9 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

MasterChef 2025 yeni bölüm ne zaman? MasterChef 2025 final tarihi merak ediliyor - 2. Resim

MASTERCHEF 2025 FİNAL NE ZAMAN?

Finalistlerin belli olmasının ardından sıra merakla beklenen finale gelecek.

MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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