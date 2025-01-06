MasterChef 2025 yeni bölüm ne zaman? MasterChef 2025 final tarihi merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 19:06 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:08
Aylardır devam eden MasterChef macerasında artık sona gelindi. Yarı finalin yapılacağı son bölüm ve final bölümünün tarihi de vatandaşların araştırma konusu oldu.
Son olarak 30 Aralıkta izleyiciyle buluşan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, MasterChef'te final için sayılı günler kaldı.
MASTERCHEF 2025 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Tanıtıma göre, 9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak.
Yani verilen aranın ardından ilk bölüm 9 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.
MASTERCHEF 2025 FİNAL NE ZAMAN?
Finalistlerin belli olmasının ardından sıra merakla beklenen finale gelecek.
MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.
Kaynak: TGRT Haber