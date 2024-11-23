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Masterchef 22 Kasım eleme potasına giden 3. isim merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
23 Kasım 2024 00:57 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 00:58
Masterchef 22 Kasım eleme potasına giden 3. isim merak konusu oldu

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu İskenderun dış çekimlerinde oynandı. Kazanan takım mavi takım olurken eleme potasına giden isim araştırma konusu oldu.

Masterchef​’te Cuma akşamı haftanın üçüncü dokunulmazlık​ oyunu oynandı.

İSKENDERUN​ OYUNUNU KİM KAZANDI?

İskenderun’da yapılan dış çekimlerde yöresel yemekler yapılırken mavi ve kırmızı takım​ kıyasıya yarıştı, kazanan az farkla mavi takım​ oldu.

Masterchef 22 Kasım eleme potasına giden 3. isim merak konusu oldu - 1. Resim

Bu sonucun ardından kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Sıfır atık temalısıyla yarışmacılar hafta boyunca artan yiyecekler değerlendirilerek etkileyici tabaklar yaptı.

Masterchef 22 Kasım eleme potasına giden 3. isim merak konusu oldu - 2. Resim

ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Emre çıkardığı tabakla bireysel dokunulmazlık kazandı.

Bu etapta 2. en iyi yemeği Eda, 3. en iyi yemeği Alper, en kötü yemeği ise Erim yaptı.

Akabinde gerçekleştirilen oylama sonucunda Eda ve Erim’e eşit oy çıktı.

Kaptanın seçimiyle Eda bu hafta potaya giden 3. İsim oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
Elenen son isim Ezgi olmuştu.

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Kaynak: TGRT Haber
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