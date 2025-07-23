Masterchef 22 Temmuz ana kadroya kimler girdi?

İstanbul
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye’de ana kadroya giren 10 isim belli olmuştu.
22 Temmuz bölümünde ise kadroya yedekten giren yeni isimler belirlendi.
Ana kadroya giremeyen isimler bu kez yedeklerden kadroya girebilmek için mücadele verdi.
Yarışmada gecenin en iyi tabağını çıkaran Nisa, Barış, Alperen, Deniz yedeklerden kadroya girme şansı elde etti.
Yedeklerin ilk etabında ise Elif, Bilal, Meryem ve Doğan yedekler arasında yer almıştı.
Öte yandan Masterchef ana kadrosuna giren 10 isim de belli oldu.
Yarışmada başarılı tabaklar çıkaran;