Masterchef 27 Temmuz ana kadroya giren kim oldu?

Her gün yeni bir mücadeleyle izleyici karşısına çıkan ve birbirinden güzel yemeklerin hazırlandığı Masterchef Türkiye’de ana kadro yarışı devam ediyor.

Masterchef Türkiye’nin son bölümünde ana kadroya dâhil olan yeni bir isim daha kesinleşti.

2025 Masterchef Türkiye’de sezonunun ilk on dört yarışmacısı belli olmuştu.

27 Temmuz bölümünde kadroya dâhil olan 15. yarışmacı da belli oldu.

Ana kadroya giren yeni ismi İrem oldu.

28 yaşındaki İrem Tuğrul, Trabzonlu bir anne ve Eskişehirli bir babanın kızıdır.

13 yaşında döner keserek meslek hayatına başlayan İrem, uzun yıllar ABD’nin Florida eyaletinde yaşadı.