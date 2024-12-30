Masterchef 3. finalist kim oldu? Somer Şef 9.5 puan verdi kaşık attı
Eda, Kerem, Onur, Beyza ve Semih'in şef ceketi kazanmasının ardından final heyecanı doruğa çıkarken 3. finalist kaşık alan Eda oldu.
Aylar süren yarışmaların ardından Masterchef Türkiye’de final için nefesler tutuldu.
İlk finalist Semih olurken, ikinci finalist Onur oldu.
Beyza, Kerem ve Eda arasında geçen kıyasıya mücadelede bu akşam 3. finalist de belirlendi.
MASTERCHEF 3. FİNALİST KİM OLDU?
Somer Şef’in üçüncü kaşığını almayı başaran ve ilk 4'e adını yazdıran yarışmacı EDA oldu.
Eda, Beyza ve Kerem arasında gerçekleşen yarışta Eda, şeflerden en yüksek puanı alarak Masterchef Türkiye'de 3. finalist olmayı da başardı.
ŞEFLER EDA'YI NEDEN ELEŞTİRDİ?
Öte yandan Somer Şef, Eda’yı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Eda, ilk turda güzel bir yemek yaptın. 22,5 puanla Kerem'in çok az önünde, yani yarım puan önündesin. Galiba ilk kez birinci olarak bir tura geliyoruz. İlk turda birinci olarak geliyoruz. İstediğin gibi tabaklayamadığını söylüyorsun ve kendi kendini düşürüyorsun. Tabak gayet güzeldi ve daha nasıl tabaklayacaktın. Kendini boşuna düşürme."