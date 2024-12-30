Masterchef 3. finalist kim oldu? Somer Şef 9.5 puan verdi kaşık attı

Aylar süren yarışmaların ardından Masterchef​ Türkiye’de final​ için nefesler tutuldu.

İlk finalist Semih​ olurken, ikinci finalist Onur​ oldu.

Beyza, Kerem ve Eda arasında geçen kıyasıya mücadelede bu akşam 3. finalist de belirlendi.

Somer Şef’in üçüncü kaşığını almayı başaran ve ilk 4'e adını yazdıran yarışmacı EDA oldu.

Eda, Beyza ve Kerem arasında gerçekleşen yarışta Eda, şeflerden en yüksek puanı alarak Masterchef Türkiye'de 3. finalist olmayı da başardı.

Öte yandan Somer Şef, Eda’yı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Eda, ilk turda güzel bir yemek yaptın. 22,5 puanla Kerem'in çok az önünde, yani yarım puan önündesin. Galiba ilk kez birinci olarak bir tura geliyoruz. İlk turda birinci olarak geliyoruz. İstediğin gibi tabaklayamadığını söylüyorsun ve kendi kendini düşürüyorsun. Tabak gayet güzeldi ve daha nasıl tabaklayacaktın. Kendini boşuna düşürme."