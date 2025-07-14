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 | Erdem Avsar

Masterchef ana kadroya kimler girdi? Ana kadroya giren ilk 3 isim

Ekranlara fırtına gibi dönen Masterchef’te ana kadroya giren isimler belli olmaya başladı.

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Masterchef ana kadroya kimler girdi? Ana kadroya giren ilk 3 isim
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 16:48

Masterchef’te ön elemelerin ardından önlük savaşları başladı.

Dün akşam itibariyle Masterchef ana kadroya girmeyi başaran ilk 3 isim de belli oldu.

Masterchef ana kadroya kimler girdi? Ana kadroya giren ilk 3 isim

MASTERCHEF ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

2025 MasterChef Türkiye yeni sezonunda ana kadro seçmeleri devam ediyor.

Ana kadroya ilk giren isim Furkan Kahraman olmuştu.

İkinci önlüğü alarak kadroda yerini alan ise Eylül Soysal oldu.

Masterchef ana kadroya kimler girdi? Ana kadroya giren ilk 3 isim

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise Hilal, Burçak, Onur, Ayten, Çağatay ve Doğuhan ikinci tura yükseldi.

Gecenin sonunda son ikiye kalan Onur ve Çağatay’dan ana kadro hakkını kazanan ise daha iyi yemek çıkaran Çağatay Doğanoğlu oldu.

ETİKETLER
#Masterchef Türkiye
#Ön Elemeler
#Önlük Savaşları
#Ana Kadro
#Furkan Kahraman
#Eylül Soysal
#Çağatay Doğanoğlu
#Aktüel
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