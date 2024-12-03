Masterchef Beyza hasta mı? Fragmandaki görüntüler korkuttu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 09:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:22
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında heyecan devam ederken Beyza'nın bir anda düşük bayıldığı anlar izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde de yüzü yanmıştı.
Masterchef Türkiye programında yer alan Beyza'nın geçtiğimiz günlerde yüzünün kızgın yağ ile yanması yürekleri yakarken bu akşamın fragmanında da yere düşüp bayıldığı anlar paylaşıldı.
MASTERCHEF BEYZA HASTA MI, NE OLDU?
Beyza'nın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken aniden fenalaşarak düşüp bayıldığı anlar dikkatleri çekti.
Yere düşmesinin ardından Erim'in gözyaşlarını tutamaması ise fragmanda yer aldı.
BEYZA AYDIN KİM?
Masterchef'te yer alan aslen Konyalı olurken Fransa'da doğup büyüdü. Lise eğitimini aşçılık alanında tamamlamak isterken sigorta bölümünden mezun oldu.
Kaynak: TGRT Haber