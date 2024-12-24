Masterchef ceketi kim aldı? İkinci ceketin sahibi son bölümde belli oldu

24 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:21

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de ceket yarışı sürüyor. Yarışmada ilk ceketi Kerem alırken 2. ceketin sahibi belli oldu. Programda Kerem, Semih, Onur, Erim, Beyza ve Eda ceket kazanmak için mücadeleye devam ediyor.

Son zamanların en sevilen programlarından biri olan Masterchef​'te şampiyonluk yarışı devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Aret Sahakyan konuk olarak katılmıştı.

İlk ceketi Kerem​ giyerken ikinci ceketin sahibi de dün akşam netleşti.

MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM GİYDİ 23 ARALIK 2024?

23 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan programa Aret Sahakyan konuk olarak katılmıştı. Yapılan tabaklar sonrasında en beğenilen tabağın sahibi ceketi giydi.

İkinci ceketin sahibi Onur oldu. Böylece Kerem ve Onur Masterchef ceketini giyen yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF CEKETİ KİM ALDI?

Yarışmada sona yaklaşılıyor. İlk ceketin sahibini bulmak için yapılan tabaklar puanlandı.

Eda 42, Semih 44,5, Beyza 49,5, Erim 48, Onur 48,5, Kerem 51 puan almıştı. Böylece Kerem ilk ceketin sahibi oldu. Dün akşamki bölümde ise kazanan Onur oldu. Diğer yarışmacılar için ceket yarışı sürüyor.

MASTERCHEF SON 5'E KİM KALDI?

Programda Kerem ve Onur'un ceket alırken son 5'e kalan isimler şöyle:

Beyza

Kerem

Onur

Erim

Eda