MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları belli oldu
MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları merak konusu oldu. MasterChef programının son bölümünde yarışmacılar, dokunulmazlık için mücadele etti.
MasterChef’in 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu konsepti börekler olurken, şefler takım oyununun düello şeklinde oynanacağını açıkladı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef programında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, süt böreği, kıymalı kol böreği, patatesli tava böreği, kalem böreği, puf böreği, zeytinli börek ve fincan böreği yapmak için tezgah başına geçti.
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef’te en başarılı tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin oldu.
MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Şirin, haftanın ilk eleme adayı olarak Onur'u potaya soktu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Eda oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Semih (Takım Kaptanı)
Onur
Eda
Kaan
Şirin
Hakan
Akın
Kırmızı Takım:
Muratcan (Takım Kaptanı)
Emre
Kerem
Ezgi
Alper
Beyza
Erim