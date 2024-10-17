MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

17 Ekim 2024 11:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:24

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları merak konusu oldu. MasterChef programının son bölümünde yarışmacılar, dokunulmazlık için mücadele etti.

MasterChef’in 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu​ konsepti börekler olurken, şefler takım oyununun düello şeklinde oynanacağını açıkladı. MASTERCHEF​ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef programında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, süt böreği, kıymalı kol böreği, patatesli tava böreği, kalem böreği, puf böreği, zeytinli börek ve fincan böreği yapmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım​ oldu. MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI KAZANDI? MasterChef’te en başarılı tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin oldu. MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Şirin, haftanın ilk eleme adayı olarak Onur'u potaya soktu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Eda oldu. MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU? Mavi Takım: Semih (Takım Kaptanı)

Onur

Eda

Kaan

Şirin

Hakan

Akın Kırmızı Takım: Muratcan (Takım Kaptanı)

Emre

Kerem

Ezgi

Alper

Beyza

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