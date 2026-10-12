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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:02

Masterchef dün akşam kim elendi, son elenen isim kim oldu? Buse mi, Kübra mı elendi? Yeni bölüm bu akşam ekranlarda

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda eden isim Buse oldu. Sekiz yarışmacının eleme potasında mücadele ettiği gecenin ardından gözler, yeni haftanın kaptanlık oyununa çevrildi. MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Masterchef dün akşam kim elendi, son elenen isim kim oldu?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Masterchef dün akşam kim elendi, son elenen isim kim oldu? Buse mi, Kübra mı elendi? Yeni bölüm bu akşam ekranlarda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:02

'de rekabetin giderek arttığı eleme gecesinde yarışmacılar, ana kadroda kalabilmek için iki aşamalı mücadelede hünerlerini sergiledi. İlk turda mandalina ile yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda ise teknik becerilerini ortaya koydu. Şeflerin tadım ve puanlamalarının ardından MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. Yarışmada yeni haftanın ilk bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme sonucu belli oldu. , , , Buse, Hasan Alp, Şadi, Enes ve Kübra, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıktı. İlk etapta mandalina kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, lezzet, teknik ve sunum açısından değerlendirildi. İlk turun ardından Ayşe, Nilay, Hasan Alp ve Enes eleme potasından çıkarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Masterchef dün akşam kim elendi, son elenen isim kim oldu? Buse mi, Kübra mı elendi? Yeni bölüm bu akşam ekranlarda

İkinci etapta Nurten, Buse, Şadi ve Kübra, Somer Şef'in Flying Noodles tarifini hazırladı. Teknik ayrıntıların ve sunumun önem kazandığı bu turda Nurten ve Şadi potadan kurtulmayı başardı. Son ikiye Buse ile Kübra kaldı. Şeflerin son değerlendirmesinin ardından Buse'nin yarışmaya veda ettiği açıklandı. Böylece MasterChef Türkiye'de haftanın eleme süreci tamamlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı. Takım dokunulmazlığı oyunları, bireysel mücadeleler ve oylamalar sonucunda belirlenen adaylar, eleme gecesinde mutfakta son kez performanslarını sergiledi. Yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları hazırlayarak ana kadrodaki yerlerini korumaya çalıştı.

Masterchef dün akşam kim elendi, son elenen isim kim oldu? Buse mi, Kübra mı elendi? Yeni bölüm bu akşam ekranlarda

11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde potada bulunan isimler şöyle sıralandı:

  • Nurten
  • Ayşe
  • Nilay
  • Buse
  • Hasan Alp
  • Şadi
  • Enes
  • Kübra
Masterchef dün akşam kim elendi, son elenen isim kim oldu? Buse mi, Kübra mı elendi? Yeni bölüm bu akşam ekranlarda

İlk turda başarılı tabaklar hazırlayan Ayşe, Nilay, Hasan Alp ve Enes eleme riskinden kurtuldu. İkinci turda ise Nurten ve Şadi yarışmaya devam etmeyi garantiledi. Son değerlendirmede Buse'nin tabağı rakiplerinin gerisinde kaldı ve yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda etti.

Masterchef dün akşam kim elendi, son elenen isim kim oldu? Buse mi, Kübra mı elendi? Yeni bölüm bu akşam ekranlarda

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin tamamlanmasıyla birlikte yeni haftanın heyecanı başlayacak. Yarışmacılar, yeni haftada takım kaptanlarını belirlemek ve takımlarını oluşturmak için kaptanlık oyununda karşı karşıya gelecek. Mutfakta rekabetin yeniden hız kazanacağı bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği görevleri en iyi şekilde tamamlayarak kaptanlık avantajını elde etmeye çalışacak.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler, kaptanlık oyununun yanı sıra yeni haftanın takım dağılımını ve yarışmacılar arasındaki mücadeleyi takip edebilecek. Programın yayın akışında değişiklik olması durumunda güncel saat bilgisi TV8'in resmî yayın akışından kontrol edilebilir.

ETİKETLER
#masterchef türkiye
#nilay
#Ayşe
#Nurten
#Buse
#Aktüel
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