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MasterChef eleme potası belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Ekim 2024 08:13 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:15
MasterChef eleme potası belli oldu

MasterChef’te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları merak edildi. MasterChef programının son bölümünde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele etti.

MasterChef​ programının 17 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan et ve kış sebzeleri ile özgün yemekler yapmalarını istedi. 

MASTERCHEF HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK​ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef programında haftanın ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım seçildi.

MasterChef eleme potası belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Hakan​, eleme potasına Nigar’ı gönderdi. Son eleme adayı ise Akın oldu.

MasterChef eleme potası belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Onur
Eda
Nigar
Akın

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Kaynak: TGRT Haber
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