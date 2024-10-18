MasterChef eleme potası belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 08:13 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:15

MasterChef’te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları merak edildi. MasterChef programının son bölümünde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele etti.

İlgili Haberler MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları belli oldu

MasterChef​ programının 17 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan et ve kış sebzeleri ile özgün yemekler yapmalarını istedi. MASTERCHEF HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK​ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef programında haftanın ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım seçildi. MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Hakan​, eleme potasına Nigar’ı gönderdi. Son eleme adayı ise Akın oldu. MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR? Onur

Eda

Nigar

Akın İlgili Haberler MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları belli oldu