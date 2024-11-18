Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>MasterChef Ezgi elenmesinin ardından kafaları karıştırdı

MasterChef Ezgi elenmesinin ardından kafaları karıştırdı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 19:47 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:48
MasterChef Ezgi elenmesinin ardından kafaları karıştırdı

MasterChef'te şampiyonluk yarışı için favori isimler arasında yer alan Ezgi’nin elenmesi şok etkisine sebep olurken Ezgi’nin yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

MasterChef​'in güçlü isimlerinden biri olan ve sezonun ilk kaşığını alan Ezgi​ sürpriz bir şekilde elendi.

MasterChef Ezgi elenmesinin ardından kafaları karıştırdı - 1. Resim

Eleme​ akşamında dikkat çeken şeylerden biri, Ezgi'nin neredeyse hiç üzülmemiş gibi görünmesi olmuştu.

MasterChef Ezgi elenmesinin ardından kafaları karıştırdı - 2. Resim

EZGİ ELENDİ Mİ?

Yarışmadan elenen Ezgi’nin elenmemiş gibi tavrı izleyicinin dikkatini çekerken sonrasında yaptığı paylaşım ise kafaları daha da çok karıştırdı.

MasterChef Ezgi elenmesinin ardından kafaları karıştırdı - 3. Resim

Ezgi, paylaşımında “Daha çok çalışma vakti. Çok kısa bir zamanda yeniden ait olduğum yere döneceğim elbette. Yolumuz uzun. Umarım benimle yürümeye devam edersiniz. Şaşırtmalara devam.” ifadelerine yer verdi.

Sıkça Sorulan Sorular
Ezgi dün akşamki bölümde elendi

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
ezgimasterchefsezoneleme

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...