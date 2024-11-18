MasterChef Ezgi elenmesinin ardından kafaları karıştırdı

18 Kasım 2024 19:47 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:48

MasterChef'te şampiyonluk yarışı için favori isimler arasında yer alan Ezgi’nin elenmesi şok etkisine sebep olurken Ezgi’nin yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

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MasterChef​'in güçlü isimlerinden biri olan ve sezonun ilk kaşığını alan Ezgi​ sürpriz bir şekilde elendi.

Eleme​ akşamında dikkat çeken şeylerden biri, Ezgi'nin neredeyse hiç üzülmemiş gibi görünmesi olmuştu.

EZGİ ELENDİ Mİ?

Yarışmadan elenen Ezgi’nin elenmemiş gibi tavrı izleyicinin dikkatini çekerken sonrasında yaptığı paylaşım ise kafaları daha da çok karıştırdı.

Ezgi, paylaşımında “Daha çok çalışma vakti. Çok kısa bir zamanda yeniden ait olduğum yere döneceğim elbette. Yolumuz uzun. Umarım benimle yürümeye devam edersiniz. Şaşırtmalara devam.” ifadelerine yer verdi.