Masterchef ilk 10 yarışmacı belli oldu! Yeni sezonun ana kadrosuna katılan son isim ise Beril

23 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:19

22 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan programın ilk etabında aşure yaparak ikinci etaba yükselen yarışmacılar; Beril, Şirin, Akın, Yudum ve Enes olarak belirlendi.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

İkinci etaba yükselen Beril, Şirin, Akın, Yudum ve Enes kendilerine özgü yemekleri şeflere sundu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu 10.önlüğün sahibi Beril oldu.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Masterchef yarışmasında ana kadroya seçilen isimler;

Zeynep

Hakan

Onur

Ümmühan

Deniz

Çağlar

Serhat

Alper

Ayşe

Beril

MASTERCHEF YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef yedek kadroda bulunan isimler; Bera, Huriye, Bartu ve Şeyhmus olarak belirlendi.

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

22 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan programda ikinci etabın galibi Beril olarak 10. önlüğü giyen isim olarak belirlendi.