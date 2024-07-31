Masterchef Kaan Özdemir 20 yıldır aşçılık yapıyor

31 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:53

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef programında ana kadroya girecek olan yarışmacılar belirlenmeye devam ediyor.

Ana kadroya girecek olan son grubun yarıştığı programda yaptığı yemeklerle dikkat çeken Battal Kaan Özdemir'in hayatı vatandaşlar tarafından merak edildi.

MASTERCHEF KAAN KİMDİR?

Aslen İstanbullu olan ancak Antalya'da ikamet eden Battal Kaan Özdemir, 36 yaşındadır.

20 senedir aşçılık yapan yarışmacı Fransa, İngiltere, ABD ve Gürcistan'da aşçılık yaptı.

Son 1.5 yıldır Türkiye'de çalıştığını belirten Battal Kaan Özdemir, Gürcistan'da kendi restoranını kurdu.

Korana salgını yüzünden 2 ay sonra restoranının iflas ettiğini belirten yarışmacı eleme turunda şeflerden 2 evet oyu alarak düellolara yükseldi.

Düello aşamasında da rakiplerini geride bırakarak ana kadroya yükseldi.