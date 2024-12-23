Masterchef konuğu Aret Sahakyan kimdir? Şeflik yaptığı yer gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 14:02 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:12

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında heyecan devam ederken 23 Aralık akşamı Aret Sahakyan konuk oluyor. Yarışmada ceketlerin sahipleri bulunurken bugün konuk olan Aret Sahakyan'ın çalıştığı yer ve nereli olduğu merak edildi.

Danilo Zanna​, Somer Sivrioğlu​ ve Mehmet Yalçınkaya​'nın jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye​'de bu akşam Aret Sahakyan geliyor. Yarışmacılara vereceği tabak merakla beklenirken hayatına dair bilgiler de gündeme geldi. MASTERCHEF KONUĞU ARET SAHAKYAN KİMDİR, NERELİ? Son zamanlarda popüler ola Masterchef programına bugün konuk olan Aret Sahakyan, 1977 senesinde lise eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi için Amerika'ya giden ismin yolu Washington’da okurken Sahir Erozan ile kesişti. Eğitimini tamamlamasının ardından İtalyan birisiyle evlendi. Babasının restoranın başladığı kariyerinde gelişerek büyük yerlerde şeflik yapmaya başladı. Cities’de 2 sene çalışan Sahakyan, Culinary Instutete of America’da eğitim aldı. Maça Kızı restoranında Exc.Chef olarak mesleğine devam ediyor. İlgili Haberler Masterchef'te ceketi kim kazandı? Bu sezonun en yüksek puanını aldı