MasterChef Türkiye 12 Aralık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Aralık 2024 00:29 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 00:31
Masterchef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan dünya mutfaklarına özgü yemekler yapmaları istendi.
Masterchef Türkiye’de 12 Aralık 2024 Perşembe akşamı yarışmacılar dünya yemeklerinde kıyasıya bir mücadele verdi.
MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Perşembe akşamı ekranlara gelen Masterchef Türkiye yarışmasında 3. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.
Daha sonra Mavi Takımda ise Onur 8. dokunulmazlığını kazanarak eleme potasından kendini kurtardı.
ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyunlarının ardından oylama ile potaya gidecek ismi belirledi.
Oylamanın ardından potaya giden 3. aday Alper oldu.
Sıkça Sorulan Sorular
8 hafta sonra.
Kaynak: TGRT Haber