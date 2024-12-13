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MasterChef Türkiye 12 Aralık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Aralık 2024 00:29 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 00:31
MasterChef Türkiye 12 Aralık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor

Masterchef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan dünya mutfaklarına özgü yemekler yapmaları istendi.

Masterchef​ Türkiye’de 12 Aralık 2024 Perşembe​ akşamı yarışmacılar dünya yemeklerinde kıyasıya bir mücadele verdi.

MasterChef Türkiye 12 Aralık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor - 1. Resim

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Perşembe akşamı ekranlara gelen  Masterchef Türkiye​ yarışmasında 3. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım​ oldu.

Daha sonra Mavi Takımda ise Onur 8. dokunulmazlığını kazanarak eleme potasından kendini kurtardı.

MasterChef Türkiye 12 Aralık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor - 2. Resim

ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından oylama ile potaya gidecek ismi belirledi.

Oylamanın ardından potaya giden 3. aday Alper oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
8 hafta sonra.

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Kaynak: TGRT Haber
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