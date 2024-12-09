MasterChef Türkiye'de 8 Aralık Pazar elenen isim merak ediliyor

09 Aralık 2024 00:39 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 00:50

MasterChef Türkiye’de bu akşam oynanan eleme oyununda elenen isim yarışmanın iddialı isimlerinden Emre oldu.

MasterChef Türkiye'de 8 Aralık 2024 Pazar akşamı büyük eleme heyecanı yaşandı.

Kapıdağ mor soğanı kullanarak yemek yapması istenen yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Emre, Erim, Beyza ve Şirin bu akşam elenmemek için ellerinden geleni yaptı.

Ancak en düşük puanlı tabağı yaparak MasterChef Türkiye'den elenen isim EMRE oldu.

MASTERCHEF 8 ARALIK PUAN DURUMU

Oyuncuların yaptıkları tabaklardan aldıkları toplam puanları ise şöyle sıralandı:

ERİM: 40,5 BEYZA: 38 ŞİRİN: 34,5 EMRE: 31