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MasterChef Yağız kimdir? 5 Aralık bölümüne katıldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 23:54 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:57
MasterChef Yağız kimdir? 5 Aralık bölümüne katıldı

MasterChef’in eski yarışmacılarından Yağız Özçelik 5 Aralık bölümüne katılacak. Yağız Özçelik’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

MasterChef​ Yağız, 2024​ sezonuna 5 Aralık​ bölümüne konuk olarak katıldı.

Programda, diğer eski yarışmacılarla birlikte yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi.

MasterChef Yağız kimdir? 5 Aralık bölümüne katıldı - 1. Resim

MASTERCHEF YAĞIZ HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Yağız Özçelik, MasterChef Türkiye’nin 6. sezonunda yani 2022 yılında yarıştı.

Başarılı performansıyla ana kadroya giren isimler arasında yer alan ve 10. yarışmacı​ olan Yağız, sezonu 7. sırada bitirdi.

MasterChef Yağız kimdir? 5 Aralık bölümüne katıldı - 2. Resim

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

Yağız Bolu Mengen’de mutfak sanatları üzerine üniversite eğitimi aldı.

2022 sezonunda yarışarak hem yeteneğini hem de azmini gösterdi.

Yağız sosyal medya hesabı üzerinde de takipçilerine yemek tarifleri sunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular
23 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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