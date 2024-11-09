Masterchef’e bu akşam konuk olan Şef Doğa Çiftçi kimdir? Restoranları ilgi görüyor

09 Kasım 2024 18:54 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 19:03

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında heyecan devam ederken bu akşam konuk olan Şef Doğa Çiftçi izleyiciye güzel anlar yaşattı. Son fragmanda yer alması üzerine Doğa Çiftçi'nin restoranları da araştırıldı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı programda her gün farklı tarifler yapılıyor. 9 Kasım akşamı yayınlanacak olan bölümde ise Doğa Çiftçi yer aldı.

DOĞA ÇİFTÇİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1979 senesinde dünyaya gelen isim 10 yaşındayken ailesinin restoranında kariyerinin ilk adımlarını attı.

Mersin Üniversitesi'nde mezun olan isim küçük yaşlardan beri çeşitli eğitimlerle kendisini geliştirdi.

Anadolu Halk Mutfağı, Osmanlı mutfağı, Selçuklu mutfağı üzerine araştırmalar yapan Çiftçi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar koordinatörlüğü ile tanınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtımı için seçilen şefler arasında yer alan isim, Michelin şefler ile workshoplar yaptı.

Wacs-Dünya Aşçılar Konfederasyonu üyesi ve aynı zamanda Wacs –Dünya Aşçılar Konfederasyonu’nun da Uluslararası jürilik belgesine sahi olan isim, 2018 yılında Ateşbaz Veli Aşçı dede Mutfak Kültürü Etkinliğinde Yılın Şefi seçildi.

Mutfak Sanatları Merkezi gibi Musem Akademinin kurusucu olan Çiftçi, Musem Akademinin koordinatör şefidir.

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

9 Kasım TV8 yayın akışına göre Masterchef bu akşam yeni bölümü ve konuğu Doğa Çiftçi ile ekranlara gelecek.

06.00 Dizi

07.45 Süper 1 Takım

08.00 Türkiye’nin Doktorları

09.00 Oynat Bakalım

09.45 Sinema

12.15 Gazete Magazin

17.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm