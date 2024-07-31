Masterchef'e Fransa'dan gelerek katılan Beyza Aydın'ın aslen Konyalı olduğu biliniyor

31 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:07

Televizyon ekranlarının en popüler yarışma programlarından biri olan Masterchef'te ana kadroya girmek için son grubun yarışmaları başladı.

31 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan bölümde ana kadroya dahil olan 16. isim belli oldu.

Vatandaşlar tarafından kimin ana kadroya dahil olduğu merak ediliyor.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

31 Temmuz Salı günü yayınlanan bölümde Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 16. yarışmacı Beyza Aydın oldu.

MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR?

23 yaşında olan Beyza Aydın, Fransa'dan Türkiye'ye gelerek yarışmaya katıldı.

Röportajında Fransa'da başörtüsü nedeniyle televizyon programlarına katılamadığını belirten yarışmacı "sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" dedi.

İlk turda çıtır karides, avokado püresi ve tatlı acılı sosuyla üç şeften de evet oyu almıştı.

BEYZA AYDIN ASLEN NERELİ?

Masterchef Türkiye'ye Fransa'dan gelerek katılan Beyza Aydın aslen Konyalıdır.

Aslen Konyalı olan yarışmacı röportajında Fransa'da başörtüsü nedeniyle televizyon programlarına katılamadığını belirtti.