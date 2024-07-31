Masterchef'e Fransa'dan gelerek katılan Beyza Aydın'ın aslen Konyalı olduğu biliniyor
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Masterchef'in 30 Temmuz Salı günü yayınlanan bölümünde Fransa'dan gelen Beyza Aydın ana kadroya dahil olmaya hak kazanan 16. isim oldu.
Televizyon ekranlarının en popüler yarışma programlarından biri olan Masterchef'te ana kadroya girmek için son grubun yarışmaları başladı.
31 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan bölümde ana kadroya dahil olan 16. isim belli oldu.
Vatandaşlar tarafından kimin ana kadroya dahil olduğu merak ediliyor.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
31 Temmuz Salı günü yayınlanan bölümde Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 16. yarışmacı Beyza Aydın oldu.
MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR?
23 yaşında olan Beyza Aydın, Fransa'dan Türkiye'ye gelerek yarışmaya katıldı.
Röportajında Fransa'da başörtüsü nedeniyle televizyon programlarına katılamadığını belirten yarışmacı "sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" dedi.
İlk turda çıtır karides, avokado püresi ve tatlı acılı sosuyla üç şeften de evet oyu almıştı.
BEYZA AYDIN ASLEN NERELİ?
Masterchef Türkiye'ye Fransa'dan gelerek katılan Beyza Aydın aslen Konyalıdır.
Aslen Konyalı olan yarışmacı röportajında Fransa'da başörtüsü nedeniyle televizyon programlarına katılamadığını belirtti.