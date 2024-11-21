Masterchef'te 21 Kasım Perşembe eleme adayı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Kasım 2024 23:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:21

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık için Mavi Takım ve Kırmızı takım yarışmacıları mücadele verdi.