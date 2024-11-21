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Masterchef'te 21 Kasım Perşembe eleme adayı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 23:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:21
Masterchef&#039;te 21 Kasım Perşembe eleme adayı belli oldu

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık için Mavi Takım ve Kırmızı takım yarışmacıları mücadele verdi.

Masterchef Türkiye 21 Kasım Perşembe günü son bölümünde takım kaptanları Onur ve Eda​, takımlarını zaferle taçlandırmak için her türlü stratejiyi uyguladı.

Masterchef'te 21 Kasım Perşembe eleme adayı belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF'TE 21 KASIM PERŞEMBE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

Mavi takımda haftanın ilk dokunulmazlığının en iyi yemeği yapan Kerem​ elde etti.

Mavi takım eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.

Kaptanın oylarıyla potaya giden isim Semih oldu.

Masterchef'te 21 Kasım Perşembe eleme adayı belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MAVİ TAKIM:

Onur (Kaptan)

Beyza

Kerem

Şirin

Semih

Muratcan

KIRMIZI TAKIM:

Eda (Kaptan)

Emre

Alper

Kaan

Erim

 

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Kaynak: TGRT Haber
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