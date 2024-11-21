Masterchef'te 21 Kasım Perşembe eleme adayı belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 23:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:21
Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık için Mavi Takım ve Kırmızı takım yarışmacıları mücadele verdi.
Masterchef Türkiye 21 Kasım Perşembe günü son bölümünde takım kaptanları Onur ve Eda, takımlarını zaferle taçlandırmak için her türlü stratejiyi uyguladı.
MASTERCHEF'TE 21 KASIM PERŞEMBE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.
Mavi takımda haftanın ilk dokunulmazlığının en iyi yemeği yapan Kerem elde etti.
Mavi takım eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.
Kaptanın oylarıyla potaya giden isim Semih oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
Muratcan
KIRMIZI TAKIM:
Eda (Kaptan)
Emre
Alper
Kaan
Erim
Sıkça Sorulan Sorular
cevap_metini
Kaynak: TGRT Haber