Masterchef'te 25 Kasım Pazar elenen isim belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 00:53 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 00:54

MasterChef'te son 10 yarışmacı sonunda belli oldu. Bu haftanın eleneni son yarışmada şeflerden en düşük puanı alan Muratcan oldu.