Masterchef'te 25 Kasım Pazar elenen isim belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 00:53 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 00:54
MasterChef'te son 10 yarışmacı sonunda belli oldu. Bu haftanın eleneni son yarışmada şeflerden en düşük puanı alan Muratcan oldu.
Masterchef'te artık son haftalara gelindikçe heyecan dar artmaya devam ediyor.
25 Kasım yayınlanan son bölümde yarışmacılar ilk turda safran ile yorum tabağı yaptı, yarışmacılar kinci turda ise Danilo Şef'in lezzet tabağını yapmaya çalıştı.
MASTERCHEF 25 KASIM KİM ELENDİ?
Şefler hazırlanan tabakları tek tek değerlendirdi ve en kötü tabağı yapan isme karar verdi.
Muratcan şeflerden en düşük puanı alarak Masterchef'e veda eden isim oldu.
DANİLO ŞEFİN LEZZET TABAĞI MAGNİFİCO TARİFİ
Sıkça Sorulan Sorular
Yarışmanın finaline 10 hafta kaldı.
Kaynak: TGRT Haber