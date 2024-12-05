Masterchef'te 4 Aralık ikinci eleme adayı kim oldu?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Aralık 2024 00:44 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 00:55

Masterchef Türkiye’de yarışma heyecanı kıran kırana devam ediyor. Bu akşam da iki aşamalı oyun oynandı ve yapılan oylamada en düşük oyu alan isim eleme potasına gitti.