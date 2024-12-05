Masterchef'te 4 Aralık ikinci eleme adayı kim oldu?
Masterchef Türkiye’de yarışma heyecanı kıran kırana devam ediyor. Bu akşam da iki aşamalı oyun oynandı ve yapılan oylamada en düşük oyu alan isim eleme potasına gitti.
Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye’de son haftalara gelindi ve nefesler tutuldu.
Somer Şef beklenen menüyü açıkladı ve şefler "Sezonun en zor takım oyunu" olacağını belirtti.
DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Yarışmacılardan istenen günün menüsü şöyleydi:
- Çeşm-i Nigar Çorbası
- Tavuklu Siron
- Hayrabolu Tatlısı
Şefler yapılan tabakları değerlendirdi ve takım dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı.
İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Mavi takımda ise en çok oyu alan isim eleme adayı olarak belirlendi.
MasterChef Türkiye'de Şirin’den sonra haftanın ikinci eleme adayı Beyza oldu.
Beyza "Bekliyordum zaten, şaşırmıyorum. Uzun zamandır iyi performans sergileyemiyorum" diyerek özeleştiride bulundu.