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Masterchef'te 4 Aralık ikinci eleme adayı kim oldu?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 00:44 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 00:55
Masterchef&#039;te 4 Aralık ikinci eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye’de yarışma heyecanı kıran kırana devam ediyor. Bu akşam da iki aşamalı oyun oynandı ve yapılan oylamada en düşük oyu alan isim eleme potasına gitti.

Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef​ Türkiye’de son haftalara gelindi ve nefesler tutuldu.

Somer Şef​ beklenen menüyü açıkladı ve şefler "Sezonun en zor takım oyunu" olacağını belirtti.

Masterchef'te 4 Aralık ikinci eleme adayı kim oldu? - 1. Resim

DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Yarışmacılardan istenen günün menüsü şöyleydi:

  1. Çeşm-i Nigar Çorbası
  2. Tavuklu Siron
  3. Hayrabolu Tatlısı

Şefler yapılan tabakları değerlendirdi ve takım dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı.

Masterchef'te 4 Aralık ikinci eleme adayı kim oldu? - 2. Resim

İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Mavi takımda ise en çok oyu alan isim eleme adayı olarak belirlendi.

MasterChef Türkiye​'de Şirin’den sonra haftanın ikinci eleme adayı Beyza oldu.

Masterchef'te 4 Aralık ikinci eleme adayı kim oldu? - 3. Resim

Beyza "Bekliyordum zaten, şaşırmıyorum. Uzun zamandır iyi performans sergileyemiyorum" diyerek özeleştiride bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular
Şirin bu hafta potaya giden ilk isim oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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