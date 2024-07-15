MasterChef'te ana kadroda üçüncü çıkan isim Onur Üresin İngiltere'de yaşıyor

15 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:06

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın sunumuyla yayınlanan MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında ana kadroya çıkan ilk 3 isim belli oldu.

Sena Zeynep Gültepe, Hakan ve Onur Üresin ana kadroya katılmaya hak kazandı.

Vatandaşlar tarafından Onur Üresin'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN KİMDİR?

16 yaşından bu zamana kadar aşçılık sektöründe yer alan Onur Üresin, 31 yaşındadır.

19 yaşından beri İngiltere'de yaşayan Onur Üresin, lisede Turizm ve Otelcilik Mutfak Bölümü'nden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik İşletmeciliğinden mezun olan başarılı isim Sous Chef olarak mesleğini sürdürüyor.