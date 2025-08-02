Masterchef’te ana kadroya giren 19. isim kim oldu? Son 1 kişi kaldı

Masterchef Türkiye’de 2025 ana kadrosuna girme mücadelesi devam ediyor.

Dördüncü haftada olduğumuz MasterChef'te kadroya giren 18. isim geçtiğimiz gün belli olmuştu.

Yarışmanın 31 Temmuz akşamı bölümünde ana kadroya yeni bir isim dâhil oldu.

Pastacılık geçmişi olan yarışmacılardan Merve, yaptığı tatlıyla ana kadroya 19. olarak girme hakkı kazandı.

Masterchef Türkiye 20 ana kadro yarışmacısının seçilmesiyle resmen başlayacak.

Sırasıyla Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla, İhsan, Ayten, Sezer, Cansu, Özkan, Gizem, İrem, Hakan, Tunahan'ın ardından en son ana kadroya giren 18. isim de Sümeyye olmuştu.