MasterChef'te büyük düello yapıldı! İlk eleme adayı belli oldu

06 Kasım 2024 07:48 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 07:50

MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı merak konusu oldu. MasterChef programının son bölümünde yarışmacılar, dokunulmazlık için tezgah başına geçti.

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde takımlar, haftanın ilk büyük düellosunda birbirlerine meydan okudu. Dokunulmazlık oyununda, 7 bölge 7 yemek teması izleyicilerden büyük ilgi gördü.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef programında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, 7 bölge 7 yemek konseptiyle tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM?

MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı NİGAR seçildi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef’te en başarılı tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığın sahibi KAAN oldu.

MASTERCHEF’TE YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni eleme sistemini açıklayan Somer Şef, "Bu hafta itibariyle artık Pazar günleri 4 kişi yarışıyor. Her gün takım oyununda kaybeden takımdan bir kişi dokunulmazlık alıyor ama isim söylemiyor. Konseyden çıkan yarışmacı da potaya gidiyor. Bu şekilde 3 yarışmacı buluyoruz. En son günde bireysel dokunulmazlık oyunuyla en zayıf tabağı yapan arkadaşımız 4. olarak finale kalıyor ve finaller artık 2 ayaklı oluyor. Puanlama ile belirleniyor en güçlü ve en zayıf yarışmacılar. 2 oyununda sonunda en az puanı alan arkadaşımız bize Masterchef'in 13. olarak veda ediyor" dedi.