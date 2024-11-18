MasterChef'te kaşıklar atıldı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

18 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:02

MasterChef Türkiye’ye veda eden isim yarışmayı takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Şefler eleme oyununun ilk etabında yarışmacılardan Aydın memecik zeytini ile özgün yemek yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yaparak 150 bin TL para ödülünü alan isim merak konusu oldu.