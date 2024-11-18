MasterChef'te kaşıklar atıldı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:02
MasterChef Türkiye’ye veda eden isim yarışmayı takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Şefler eleme oyununun ilk etabında yarışmacılardan Aydın memecik zeytini ile özgün yemek yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yaparak 150 bin TL para ödülünü alan isim merak konusu oldu.
MasterChef programının son bölümünde yarışmacılar en başarılı tabağı hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı.
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
MasterChef isimli aşçılık yarışmasının bu haftaki eleme oyununda hayallerine veda eden yarışmacı Ezgi oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eda
Muratcan
Ezgi
Alper
MASTERCHEF’TE KAŞIĞI KİM ALDI? ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN İSİM
MasterChef’te 30 dakikada en başarılı tabağı hazırlayarak jürilerden kaşık almaya hak kazanan isim Onur oldu.
Kaynak: TGRT Haber