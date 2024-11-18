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MasterChef'te kaşıklar atıldı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:02
MasterChef&#039;te kaşıklar atıldı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye’ye veda eden isim yarışmayı takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Şefler eleme oyununun ilk etabında yarışmacılardan Aydın memecik zeytini ile özgün yemek yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yaparak 150 bin TL para ödülünü alan isim merak konusu oldu.

MasterChef​ programının son bölümünde yarışmacılar en başarılı tabağı hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya​, Danilo Zanna​ ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef isimli aşçılık yarışmasının bu haftaki eleme oyununda hayallerine veda eden yarışmacı Ezgi​ oldu.

MasterChef'te kaşıklar atıldı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eda

Muratcan

Ezgi

Alper

MasterChef'te kaşıklar atıldı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF’TE KAŞIĞI KİM ALDI? ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN İSİM

MasterChef’te 30 dakikada en başarılı tabağı hazırlayarak jürilerden kaşık almaya hak kazanan isim Onur oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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