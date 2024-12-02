MasterChef'te kim elendi? Favori yarışmacılardan biri daha veda etti

02 Aralık 2024 08:13 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 08:25

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 1 Aralık Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinde, potada kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan biri daha hayallerine veda etti.

Yemek kartı ücretleri ile ilgili önemli değişiklik! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Yemek kartı ücretleri ile ilgili önemli değişiklik! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Finale doğru yaklaşırken, MasterChef’te rekabet​ giderek artıyor. Potaya girmemek için büyük mücadele veren yarışmacılar arasında yarışmaya veda​ eden isim belli oldu. Jüriden gelen eleştiriler ve başarılı tabak hazırlama yarışında kritik anlar yaşandı.

MASTERCHEF​ ELEME GECESİNDE NELER OLDU?

Bu haftaki eleme oyununda yarışmacılar iki zorlu etapta jüriyi etkilemeye çalıştı. İlk etapta yarışmacılardan “konjac pirinci” ile özgün bir yemek hazırlamaları istendi. İkinci etapta ise “Duxelle Pirzola” yemeği ile hünerlerini sergilediler. Bu etaplarda başarılı olan isimler potadan kurtulurken, düşük performans gösteren bir yarışmacı MasterChef’e veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Kaan​ oldu. Teknik zorluk gerektiren etaplarda yeterli başarıyı gösteremeyen Kaan, MasterChef hayallerine gözyaşlarıyla veda etti. Jüri üyeleri, Kaan’ın ileride çok başarılı bir şef olabileceğini vurguladı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Bu hafta eleme potasında mücadele eden isimler:

Kaan

Şirin

Semih

Kerem

Potadaki mücadele sonrası Kaan’ın elenmesi, yarışmacı arkadaşlarını ve izleyicileri üzdü. Kaan, yarışmadaki yolculuğunu “Hepimizin yolu açık olsun.” diyerek tamamladı.