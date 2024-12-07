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Masterchef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Aralık 2024 00:43 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 00:57
Masterchef&#039;te ödül oyununu kazanan yarışmacı merak ediliyor

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te 6 Aralık 2024 Cuma 150 Bin TL’lik ödül oyununun kazananı merak edildi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı  MasterChef Türkiye’de ödül oyunu heyecanlı anlara sahne oldu.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ana malzeme olarak kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı hazırladı.

Kırmızı takım, mavi takımı yendi.

Masterchef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı merak ediliyor - 1. Resim

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım yarışmacıları ikinci turda tezgah başına geçip hünerlerini sergiledi.

Kazanan yarışmacı Onur oldu.

Masterchef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı merak ediliyor - 2. Resim

BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasına giren isimler Şirin, Beyza ve Emre oldu.

Yarışmacılardan biri Pazar günü MasterChef Türkiye’ye veda edecek.

Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen yarışmacı ise Kaan olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular
150 bin TL.

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Kaynak: TGRT Haber

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